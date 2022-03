Russia, il capitano Dzyuba rifiuta la convocazione: “Non per questioni politiche”

La spiegazione dell'attaccante russo

Nonostante la Fifa l’abbia esclusa dagli spareggi per il Mondiale in Qatar che si disputeranno la prossima settimana, la Russia si troverà comunque in ritiro per lavorare durante la pausa del campionato. A scuotere il clima della selezione del ct Karpin arriva la decisione di Artem Dzyuba, capitano e uomo simbolo, che ha chiesto al tecnico di non essere convocato per il ritiro. L'allenatore ha spiegato così la scelta del giocatore: "Domenica abbiamo parlato al telefono e ci ha assicurato che vuole davvero giocare in nazionale, ma ora, a causa della difficile situazione in Ucraina, dove ha molti parenti, si è scusato e ha chiesto per motivi familiari di non essere convocato in questo giro. Abbiamo concordato che rimarremo in contatto con lui e seguiremo le sue prestazioni con lo Zenit".