Russia, per la panchina c’è Joachim Löw ma anche Antonio Conte

Sembra arrivata al capolinea l'avventura di Cherchesov

L'ex commissario tecnico della Germania Joachim Löw sarebbe nel mirino della Federcalcio russa per la panchina della nazionale. Dopo la deludente avventura dell'undici del ct Cherchesov all'Europeo, la Rossijskij Futbol'nyj Sojuz ha pensato proprio al tedesco. La notizia rilanciata dai media dell'ex Unione Sovietica ha del clamoroso ma Löw non è il solo candidato per la panchina visto che ci sono altri profili. Secondo RB Sport, il secondo straniero è l' ex tecnico dello Zenit Andre Villas-Boas. Ma in Russia si è anche parlato di Antonio Conte che ha lasciato l'Inter. La rosa dei candidati includeva anche gli allenatori russi Sergey Semak, Valery Karpin e Leonid Slutsky, ma hanno rifiutato.