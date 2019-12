Sacchi: “Ecco perchè la Juventus di Sarri non trova la via giusta”

Arrigo Sacchi nella sua rubrica sulla Gazzetta dello Sport sulle squadre più forti del campionato di Serie A si è soffermato sulla capolista Juventus. “La Juve sta cercando di seguire le idee di Sarri. La proposta di un calcio totale si scontra con il tempo e le differenti caratteristiche di alcuni giocatori. Ma per vincere la storia ci dice che il collettivo e il calcio offensivo sono determinanti. Senza collettivo si vince qualche volta giocando in difesa e altre grazie a un gruppo formato da fuoriclasse ma svenandosi economicamente. Maurizio è uno dei migliori maestri, cerca di dare alla propria squadra armonia e sinergia. Le sue squadre praticano un football offensivo e ottimista. Cercano di avere il comando del gioco come percorso per aumentare soluzioni, autostima e vittorie. Il suo calcio si nutre di passione, generosità, entusiasmo e coraggio. Lavora per creare un grande collettivo, in un contesto evolutivo dove ogni giocatore partecipa alla fase offensiva e difensiva, ed è polivalente, collegato ai compagni da un filo invisibile che è il gioco. È una sfida vincente solo se Maurizio convincerà i giocatori della nobiltà delle sue idee. Aver trovato una rosa già fatta gli richiederà più tempo per abituarli ad un calcio che vada oltre il singolo”.