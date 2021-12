Salah, quattro anni dopo un altro rigore… sbagliato

Si tratta del secondo errore dal dischetto in Premier League per l'egiziano del Liverpool

Un fatto raro, ma che comunque è stato determinante, in negativo, per il suo Liverpool . I Reds di Jurgen Klopp sono caduti in casa del Leicester per 1-0 e tanto di questo risultato è dovuto agli errori degli ospiti sottoporta oltre che al rigore sbagliato di Mohamed Salah .

Sì, un rigore sbagliato da parte dell'egiziano che, prima di ieri notte, era stato praticamente infallibile dagli undici metri. Come riportato da Opta, infatti, per l'attaccante ex Roma si tratta solamente del secondo errore dal dischetto in assoluto in Premier League. Era dal 2017 che non gli capitava di commettere uno sbaglio su rigore. L'ultima volta era stato fermato dal portiere del'Huddersfield Jonas Lossl che nell'ottobre di quattro anni fa lo fermò per quello che era ormai diventato un lontano ricordo.