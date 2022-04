Salah sul suo futuro: “I tifosi sanno già ciò che voglio. Non contano solo i soldi”

Le parole dell'attaccante egiziano

Momo Salah è uno dei fuoriclasse del calcio mondiale. L'attaccante del Liverpool è un elemento chiave per i Reds e sta tenendo banco in questo periodo la questione sul suo rinnovo di contratto. L'accordo scade tra un anno, ma il club inglese vuole rinnovare la permanenza dell'egiziano. L'intesa tra le parti per il prolungamento non è ancora arrivata, ma proprio il giocatore ha fatto chiarezza sul suo futuro in un'intervista FourFourTwo. Queste le sue parole:

"Il mio futuro? Non so, mi manca ancora un anno di contratto. Credo che i tifosi sappiano ciò che voglio, ma in un contratto non c’è solo l’aspetto economico. Quindi non so, posso ribadire che mi manca un anno e che i tifosi sanno ciò che voglio. Poi se vogliono che me ne vada le cose cambiano. Il contratto comunque non mi preoccupa, la stagione non è ancora finita e vogliamo concludere nel migliore dei modi. Poi, nell’ultimo anno, vedremo cosa succederà. Questo club significa molto per me, qua ho giocato il mio miglior calcio e ho dato tutto a questa squadra. Ho vissuto momenti incredibili, vinto trofei, premi individuali. Qua è come essere in famiglia".