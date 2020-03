Salandria affonda il Bisceglie e il Catania risale in classifica

Con un gol nella ripresa di Salandria, il Catania fa bottino pieno sul terreno del Bisceglie. La rete è stata siglata nella ripresa al 63′ con un tiro potente che ha battuto il portiere nerazzurro Messina subentrato all’infortunato Casadei. Un Catania che ha meritato la vittoria per una condotta di gara offensiva avendo quasi sempre la meglio su un avversario decisamente di qualità inferiore che poche volte è arrivato dalle parti di Furlan. Rossazzurri già pericolosi in avvio con un potentissimo destro di Vicente su assist di Pinto dopo la percussione, e traversa piena. Nerazzurri che hanno chiuso in sofferenza la prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa Catania vicinissimo al vantaggio con la girata di Curcio su assist di Pinto da sinistra, la palla si perde in prossimità del palo alla destra di Casadei. Poi la rete di Salandria al 63′: rapida ripartenza, 3 contro 3: Di Molfetta avanza, mantiene lucidità e confeziona un assist per Salandria, che controlla e calcia con forza e precisione sul primo palo, siglando il vantaggio rossazzurro. L’1-0 resiste fino al 90′ e il Catania con questi tre punti avanza in classifica e si avvicina alla Ternana.