Salernitana, Colantuono: “Abbiamo duemila difficoltà. La squadra non mi è dispiaciuta”

Le parole dell'allenatore della Salernitana dopo la sconfitta con la Fiorentina

"Abbiamo fatto bene nel primo tempo, soffrendo il giusto. Poi c'è quell'azione del secondo gol, ce la siamo complicata da soli e con la Fiorentina che palleggia così bene diventa ardua perché ti scopri. L'abbiamo persa con i primi due gol. La squadra è viva, abbiamo duemila difficoltà: siamo contati numericamente, c'è chi gioca anche se non in condizioni ottimali. Al di là di tutto la squadra non mi è dispiaciuta: certo, a dirlo dopo un 4-0 la gente si mette a ridere".