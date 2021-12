Salernitana, Colantuono: “Non mi è piaciuto l’approccio. Ribery non era al 100%”

Le parole dell'allenatore della Salernitana dopo la sconfitta contro il Milan

Stefano Colantuono ha parlato dopo la sconfitta contro il Milan. L'allenatore della Salernitana ha analizzato il match. Ecco le parole rilasciate ai microfoni di Dazn: "Non mi e piaciuto l'approccio, sapevamo che sarebbe stata una partita di sofferenza ma va portata avanti il più possibile cercando di creare qualche pericolo. Invece dopo qualche minuto era già indirizzata e a quel punto è difficile per tutti, non solo per la Salernitana. Non riusciamo a trovare l’assetto giusto perché abbiamo tanti giocatori fuori".