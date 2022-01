Salernitana-Lazio, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 18 va in scena il match tra Salernitana e Lazio. I campani sono reduci dalla vittoria contro l'Hellas Verona, mentre i biancocelesti devono riscattare la sconfitta contro l'Inter. Colantuono schiera la coppia Gondo-Bonazzoli in attacco. Sarri si affida a Pedro, Zaccagni e Immobile in avanti, con Luis Alberto a centrocampo. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: