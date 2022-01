Salernitana, Liverani si propone: “Sarebbe un’avventura stimolante”

Le parole del tecnico italiano

Visto l'ultimo posto in classifica, la posizione dell'allenatore della Salernitana Stefano Colantuono non è del tutto stabile. In un'intervista a Tuttosalernitana.com, Fabio Liverani ha parlato della possibilità di approdare nella panchina del club campano. Ecco le parole del tecnico:

IL DESIDERIO - "Per me che sono un tipo che ama le piazze calde sarebbe una opportunità, Salerno non può non entusiasmare e appassionare. Ci sarà tempo per capire tutte le cose, sarebbe un'avventura stimolante ancor di più con l'avvento di un presidente solido e di un direttore sportivo di questo livello. Sarebbe una buona idea. Insieme al mio staff seguiamo quanto più partite possibili tra A e B, mi piace essere aggiornato e seguire le partite dal vivo e non solo in televisione. Se arriva una chiamata non c'è tanto tempo e bisogna avere ampia conoscenza".