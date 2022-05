Salernitana, Nicola: “Ci giochiamo tutto all’ultimo giornata. Bisogna rischiare”

Le parole del tecnico granata

L'ANALISI - "Non abbiamo iniziato bene nel primo tempo, perché l'ultimo step è giocare partite sempre più decisive come l'ultima giornata. Non si può fare di più rispetto a quello che i ragazzi stavano facendo, ma nel primo tempo siamo partiti contratti anche per il caldo che si è fatto sentire per noi e per loro. Abbiamo fatto un secondo tempo arrembante e con tante occasioni. E' il settimo risultato utile consecutivo e, anche oggi, il nostro pubblico è stato meraviglioso. Loro hanno un modo di stare in campo che ti blocca le fonti di gioco, quindi noi in avvio abbiamo avuto poca mobilità e poi abbiamo cambiato qualcosa per trovare più spazi e così è stato. La partita è stata bellissima: ora resettiamo e prepariamoci all'ultima sfida".