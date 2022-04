Salernitana, Nicola: “Tra i giocatori si sta creando un’alchimia speciale”

Le parole dell'allenatore dei campani

"La Salernitana dovrà essere brava e coraggiosa nel palleggio, leggere in anticipo la giocata. Non dobbiamo solo limitare il loro gioco, ma provare anche a proporre e imporre il nostro. Non mi piace parlare di sei finali o ultima spiaggia: noi stiamo costruendo una rincorsa. Radovanovic è convocato e a disposizione, ieri non si è allenato solo per precauzione a causa di un po’ di fatica. Ma gran parte dei calciatori che hanno giocato a Udine sono stati gestiti seguendo una precisa strategia di recupero psicofisico. Tra i calciatori si sta creando una alchimia speciale, ho fatto vedere loro alcune immagini importanti per far vivere emozioni di un certo tipo. Siamo orgogliosi, la gente nota che ci teniamo maledettamente. Le partite valgono più di mille parole, non sto scoprendo l’acqua calda. Giocare le gare ravvicinate ci consente di non abbassare la guardia, noi dobbiamo soltanto credere in quello che stiamo facendo consapevoli che il percorso di crescita è positivo e anche i risultati iniziano a darci ragione. Ovviamente questi sei punti non bastano".