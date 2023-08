Salernitana, Paulo Sousa sbotta: “I nuovi? Non so neppure chi siano”

Tensione in casa granata alla vigilia del debutto in campionato contro la Roma. Il tecnico portoghese punge la società per il mercato

Redazione ITASportPress

Se José Mourinho ha deciso, un po’ a sorpresa, di non caricare la tensione dovuta a un mercato ancora incompleto alla vigilia del debutto in campionato in casa contro la Salernitana, non altrettanto ha fatto il connazionale Paulo Sousa. Il tecnico dei granata non ha infatti usato giri di parole per esprimere le proprie perplessità per le mosse del presidente Iervolino e del ds De Sanctis.

Dopo aver invocato acquisti una settimana fa prima del debutto in Coppa Italia contro la Ternana, Sousa è stato accontentato, ma solo sul piano numerico. I volti nuovi, infatti, non sarebbero stati concordati con la società. "Per adesso dei nuovi c'è solo Legowski convocabile, gli altri non si sono nemmeno allenati con noi. Lui lo conoscevo già, gli altri non so neppure chi siano e vengono da tornei molto inferiori rispetto alla serie A italiana. Sono scommesse forti del direttore sportivo e del presidente, il mio compito sarà integrarli nel minor tempo possibile. Credo di parlare in italiano e sono stato chiaro. Non mi prolungherò oltre, stavolta penso di essermi espresso in modo perfetto".