Salernitana, Perotti ci crede: “La salvezza è possibile. Darò il massimo in campo”

Le parole del giocatore argentino

Uno dei tanti acquisti della Salernitana in questa sessione di calciomercato invernale è stato Diego Perotti . Il giocatore è tornato in Italia dopo l'esperienza al Genoa e alla Roma . Nella giornata di oggi l'argentino ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il suo approdo nel club granata. Ecco le parole rilasciate ai canali ufficiali della società campana:

SALVEZZA POSSIBILE - "Devo ringraziare il club per la fiducia. Cercherò di dare il massimo e ho tantissima voglia di fare bene e aiutare i miei compagni, dopo molto tempo in cui sono stato senza squadra. Credo che l'impresa salvezza sia pienamente possibile. Questa è una bella opportunità che la Salernitana mi ha dato, devo impegnarmi e allenarmi al massimo per dare il meglio in campo".

FAZIO E RIBERY - "Con Fazio è la terza squadra che condividiamo e non penso che sia una cosa che accada molto spesso. Ma è molto bello rivedere un amico e una persona con cui si è fatto un percorso molto lungo. Il fatto di conoscerci aiuta a calarci meglio in questa realtà. Ribery? So quanto può dare a una squadra e quanto può aiutare la sua presenza in rosa. Cercherò di aiutare lui e tutti gli altri compagni, sia dentro sia fuori dal campo, dando anche consigli ai giovani quando non gioco".