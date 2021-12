Salernitana, quattro acquirenti versano la caparra per acquistare il club

Novità importanti riguardo la vendita del club campano

Ci sono buone notizie in merito alla questione della Salernitana. La società campana doveva ricevere un interesse concreto da parte di un acquirente proprio entro questa giornata. Come riferisce Sport Mediaset, quattro interessati all'acquisto avrebbero versato la caparra per cercare di salvare il club. Basterebbe la caparra per avere poi i 45 giorni successivi per completare l’acquisizione, ma serve ancora l'ok dalla FIGC.