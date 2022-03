Salernitana, Sabatini: “Non riusciamo a vincere. La responsabilità è la mia”

Le parole del direttore sportivo

"C'è rammarico per non aver vinto la partita e per non aver vinto le altre. Questa è una squadra che non riesce a vincere. Sono venuto qui per autodenunciarmi, ho fatto un errore di valutazioni: pensavo che molti giocatori avessero potuto trovare condizione velocemente, rispettando anche la loro storia e quello che sono attualmente. Il Perotti che ho visto oggi può ancora giocare ad altissimi livelli. Non posso dire niente alla squadra: hanno fatto una partita molto coraggiosa, una qualità da non disperdere. Abbiamo creato palle gol anche sul 2-2. Anche loro ne hanno avuto una clamorosa, ma stavamo giocando contro una squadra fortissima imbottita di nazionali. Dobbiamo conservare il coraggio. Il fatto che la squadra non riesca a vincere è una responsabilità che mi devo assumere verso il club, il presidente che mi ha dato carta bianca e verso la gente. Il tiro di Bonazzoli alla fine? Conoscendo Federico, in quelle situazioni è un cecchino. Ribaltare la partita sarebbe stata un'iniezione di fiducia straordinaria per il gruppo".