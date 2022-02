Salernitana, Sabatini: “Orgoglioso della squadra. Con l’Inter non sarà impossibile”

Le parole del dirigente del club campano

ORGOGLIO - "Sono orgoglioso della squadra, c'è uno spirito e una solidarietà interna eccezionale. C'è un allenatore che ha dato un impulso incredibile e anche oggi contro una squadra forte, con giocatori che possono risolvere la gara in qualsiasi momento, non abbiamo perso il filo del gioco. Sono contento, i risultati si fanno costruendo la squadra e stiamo dimostrando di ambire ad esserlo. Abbiamo dato continuità ai risultati positivi che abbiamo già fatto, la salvezza si giocherà su un punto in pia' o in meno. Anche uno oggi lo prendo volentieri".

SULL'INTER - "Non mi soffermo troppo, ero lontano e accetto le decisioni prese. Non sarà un match impossibile ma di grande valore agonistico e tecnico, servirà il massimo dell'impegno. Ho molte speranze di far bene. Non mi rammarico di essere andato all'Inter, le mie parole sono state travisate, ho sbagliato a non comparire nell'organigramma cosa che ha messo in discussione tutta l'attività".