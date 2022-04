Salernitana, Sabatini: “Panchina della Roma ha fatto cose ignobili. Su Djuric…”

Le parole del direttore sportivo dei campani

"Io assisto a delle cose ignobili a livello calcistico e sportivo. Ovvio che Mourinho dirà che non mi conosce e che non ho vinto titoli, ma a me non frega un cazzo. Quello che succede in campo quando si viene a giocare a Roma è una cosa veramente inaccettabile. Tutta la panchina che si alza per contestare ogni decisione arbitrale, anche un fallo laterale. Che volete che faccia l'arbitro? L'arbitro fischia un anticipo di Enderson pulito, come punizione a favore della Roma e arriva il gol della Roma. A noi un punto sarebbe servito anche per il morale. E' una cosa insopportabile. Tutta la panchina dentro al campo per un fallo laterale. Che volete che facciano gli arbitri per un fallo laterale, che già di per sé hanno una personalità blanda. Invertono le punizioni, si inventano le punizioni. Il calcio di rigore su Djuric non l'hanno nemmeno voluto vedere. Quindi sono la Salernitana che ha 16 punti e che perde, so che devo perdere a Roma, ma vorrei perdere in un'altra maniera".