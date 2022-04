Salernitana, Sabatini: “Sono vicino alla squadra. Sto facendo una figuraccia con…”

Le parole del direttore sportivo granata

Walter Sabatini , direttore sportivo della Salernitana , ha parlato del suo futuro all'interno del club campano. In un'intervista a Telecolore, il dirigente ha inoltre parlato del rinnovo di contratto dell'attaccante granata Milan Djuric . Queste le sue parole:

"C’è l’accordo per la riconferma? Ci sono dirigenti che fanno interviste che ipotizzano la tipologia dei calciatori che arriveranno l’anno prossimo, evidentemente la società sta facendo ipotesi e io ne prendo atto. Io devo stare vicino alla squadra e ai calciatori. Rinnovo Djuric? Col presidente avevo detto che era una cosa da fare, già due mesi fa. Poi non ho capito perché non ci sia ancora la firma, sto facendo una figuraccia con il giocatore. Sono convinto che rinnoverà perché è un elemento troppo importante".