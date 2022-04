Salernitana-Venezia si gioca: il Collegio di Garanzia respinge ricorso dei lagunari

La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport

Il Venezia aveva precedentemente presentato ricorso che chiedeva di sospendere la decisione della lega calcio di Serie A del 30 marzo scorso: il club lagunare chiedeva la vittoria a tavolino della gara e una penalizzazione per la Salernitana, per il match non disputato ad inizio gennaio a causa di un focolaio Covid nel club granata.