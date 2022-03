Sampdoria, agente Damsgaard: “Tornerà ad allenarsi a Genova entro fine mese”

Le parole dell'agente del giocatore blucerchiato

Mikkel Damsgaard è uno dei giocatori che più è mancato alla Sampdoria in questa stagione. Il giocatore danese è ai box a causa di un infortunio che l'ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione, per lui solo 7 presenze quest'anno. In merito alla situazione del centrocampista ha parlato il suo agente Jens Orgaard . Queste le parole rilasciate a Ekstra Bladet:

"La riabilitazione sta andando alla grande e ci aspettiamo che torni ad allenarsi a pieno titolo a Genova alla fine del mese. Un rappresentante della Samp verrà in visita per controllare le condizioni fisiche di Mikkel. Thomas Jorgensen dovrebbe essere davvero elogiato per l'enorme quantità di lavoro che ha svolto con Mikkel. Da quando l'infiammazione è guarita, hanno lavorato insieme per sei-sette ore ogni giorno per aumentare la forza muscolare".