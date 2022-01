Sampdoria, allenamento a porte aperte prima del match contro lo Spezia

La decisione è stata presa direttamente dal nuovo presidente

Domenica alle ore 15 ci sarà l'esordio stagionale per il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo. Il derby ligure con lo Spezia potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza per l'allenatore abruzzese. Per la giornata di domani, oltre alla consueta conferenza stampa pre partita, il presidente Marco Lanna ha voluto aprire i cancelli del centro di allenamento di Bogliasco.