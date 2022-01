Sampdoria, blindato Ekdal: nuovo no dei blucerchiati al Copenaghen

Lo svedese ha un ruolo fondamentale in squadra

Come riferisce Tuttosport, nelle ultime ore la Sampdoria ha risposto ancora una volta negativamente alle attenzioni da parte del Copenaghen per Ekdal. Oltre a non aver raggiunto un'intesa sul piano economico, i blucerchiati non intendono privarsi del centrocampista, che viene considerato determinante nei piani tecnici della stagione.