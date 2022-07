Sampdoria, boom di abbonamenti venduti: si va verso quota 12.000

La Sampdoria prepara la stagione in attesa dei colpi di mercato e dei nuovi innesti da mettere a disposizione del tecnico Giampaolo. I blucerchiati dovranno essere competitivi per non rischiare di vivere un’annata traballante in campionato come quella appena trascorsa. Per fare questo la squadra avrà bisogno del sostengono dei tifosi che non è mai mancato anche nei momenti brutti della passata stagione.