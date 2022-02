Sampdoria, Bruno Fernandes si complimenta con Falcone: “Ti meriti tutto questo”

Il messaggio del centrocampista portoghese

Wladimiro Falcone è una delle rivelazioni della Sampdoria. Il portiere blucerchiato ha preso il posto di Emil Audero tra i pali e a suon di grandi prestazioni si è guadagnato la fiducia dell'allenatore Marco Giampaolo. Anche nel match di ieri contro il Milan a San Siro, il classe 1995 non ha tradito le aspettative e si è messo in mostra grazie alle numerose parate. Tra i vari complimenti per il suo rendimento, è arrivato anche quello di Bruno Fernandes, compagno di squadra di Falcone ai tempi della Samp: