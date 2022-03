Sampdoria, Caputo: “Siamo in una situazione difficile. Dobbiamo rimanere uniti”

Le parole dell'attaccante blucerchiato

"C’è poco da dire, dopo questa sconfitta che ci riempie di rammarico. Era una partita preparata soprattutto sul piano mentale e non è possibile trovarsi sotto di due gol dopo 13 minuti. Dobbiamo guardare la realtà: siamo in una situazione difficile e così non basta. Tiriamo fuori gli attributi e facciamo qualcosa di più. Non possiamo concedere due reti così facili ad una diretta rivale in classifica come l’Udinese. Abbiamo agevolato i nostri avversari e non si fa. Cerchiamo di resettare, anche se non sarà facile perché la sconfitta lascia sempre delle scorie".