Sampdoria, c’è l’accordo per Borini: si complica un altro obiettivo

Vista la difficile situazione di classifica, la Sampdoria è pronta a intervenire in questa sessione di calciomercato. Dopo gli acquisti di Rincon e Conti i blucerchiati non vogliono fermarsi. Nel mirino del club ligure ci sono due giocatori: Fabio Borini , pronto a un suo ritorno in Italia dopo l'esperienza in Turchia, e Matteo Gabbia , visto il poco spazio nel Milan .

Come riporta Primocanale.it, si è raggiunto un accordo tra la Sampdoria e Fabio Borini, attaccante attualmente in forza al club turco del Karagumruk, il quale tuttavia deve ancora concedere il via libera al giocatore. La società turca vuole prima trovare un sostituto adatto, che avrebbe individuato nel nome di Frank Ribery. Per quanto riguarda Gabbia, inseguito anche dal Cagliari, il club rossonero intende privarsi del difensore solamente per sei mesi ed in prestito secco, ma con la garanzia di collezionare un numero minimo di presenze. Toccherà allora al tecnico blucerchiato D'Aversa decidere se accettare o meno.