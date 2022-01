Sampdoria, colpo di mercato dalla Serie B: ecco Sabiri

Colpo di mercato dalla serie cadetta

La Sampdoria ha messo a segno un nuovo colpo di mercato dopo gli acquisti di Rincon , Conti , Magnani e Sensi . Marco Giampaolo potrà contare sui nuovi innesti per migliorare la difficile situazione di classifica. L'ultimo affare di mercato viene direttamente dalla Serie B.

Come riporta primocanale.it, si tratta di Abdelhamid Sabiri, centrocampista classe '96 in forza all'Ascoli nel campionato di Serie B, con passaporto marocchino e tedesco. La scadenza è fissata per giugno, con diritto di riscatto a favore dei blucerchiati. Sabiri può essere schierato da trequartista nel 4-3-1-2 di Giampaolo, che dopo l'infortunio di Damsgaard, la probabile partenza di Verre e aver visto sfumare l'affare Ihattaren, sta cercando un giocatore da schierare dietro le punte. Con l'Ascoli ha disputato 32 partite mettendo a referto 8 gol e 4 assist.