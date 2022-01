Sampdoria, D’Aversa: “Dobbiamo compattarci nelle difficoltà. Domani non sarà facile”

Le parole del tecnico blucerchiato

Roberto D'Aversa , allenatore della Sampdoria , è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro il Torino . Il tecnico ha parlato della voglia di riscatto della sua squadra. Ecco le sue parole:

"C'è voglia di tornare a fare punti anche se sappiamo che non sarà facile perché di fronte troveremo un'ottima squadra. Abbiamo affrontato già due volte il Torino in questa stagione: all'andata perdemmo più per demerito nostro che per merito loro, mentre in Coppa Italia la squadra ha risposto con un'ottima prova. Voglio rivedere la Samp che conosco, con quella mentalità che ha contraddistinto il nostro cammino nella parte finale del girone d'andata. Ha grandi doti tecniche e fisiche".