Sampdoria, D’Aversa: “Dobbiamo dare risposte. La Lazio ha valori importanti”

Le parole dell'allenatore blucerchiato prima della partita contro la Lazio

Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Sampdoria e Lazio . Il tecnico blucerchiato ha evidenziato la voglia di riscatto dopo la sconfitta contro la Fiorentina e ha analizzato le qualità dei biancocelesti.

RISCATTO - "La Lazio ha valori importanti con giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento ma noi siamo chiamati a dare risposte sul campo dopo la sconfitta di Firenze. Bisogna tornare a fare risultato positivo con le prestazioni come fatto a Salerno e col Verona. Sotto l'aspetto fisico la squadra finisce sempre in crescendo. E' chiaro che a questo va abbinato l'aspetto mentale. Domani va affrontata la partita con la massima determinazione".