Sampdoria, D’Aversa: “Il risultato della partita è giusto. La svolta è stata a Salerno”

Le parole dell'allenatore blucerchiato

L'ANALISI DEL MATCH - "Credo che nel primo tempo la squadra abbia giocato molto meglio rispetto al secondo. Cercavamo la costruzione del basso. Nella ripresa i ragazzi mi hanno fatto arrabbiare perché hanno smesso di giocare e cominciato a giocare palla lunga, con loro che hanno più fisicità rispetto a noi. Poi bisogna anche capire il valore dell'avversario e preparare la partita per portare a casa un risultato positivo. Devo dire che se avesse fatto gol Candreva probabilmente staremmo parlando di un risultato diverso. Nonostante siamo andati sotto non abbiamo perso equilibrio e si è recuperata la partita. Il risultato è giusto in fin dei conti".

LA SVOLTA - "Io non posso incidere sui fattori esterni. Non ho mai creato alibi alla squadra, ma gran parte del campionato non abbiamo avuto Gabbiadini, Torregrossa, Damsgaard. Se in qualunque squadra vai a togliere giocatori così importanti è ovvio che vada a inficiare sui risultati. Se andiamo a ragionare sull'intero girone sicuramente avremmo potuto fare meglio. Ma dalla trasferta di Salerno i ragazzi stanno facendo un buon campionato".