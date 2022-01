Sampdoria, dietrofront per Castillejo: ecco i motivi

La decisione del club blucerchiato

Uno degli obiettivi di mercato della Sampdoria è Samu Castillejo . Il giocatore del Milan era stato accostato ai blucerchiati in questa sessione di calciomercato invernale e nelle scorse ore sembrava un vera e propria soluzione per la squadra di Marco Giampaolo .

Come riferisce sampdorianews24, la Sampdoria si sarebbe tirata indietro dalla corsa per Samu Castillejo. I blucerchiati avrebbero fatto un dietrofront per due motivi: il primo è l’ingaggio del giocatore, 1,5 milioni, che la squadra avrebbe dovuto pagare per intero, il secondo è la formula del trasferimento. La Sampdoria chiedeva un prestito, mentre i rossoneri solo titolo definitivo o prestito con obbligo.