Sampdoria, è fatta per Sensi: arrivo in città e visite mediche

Innesto di qualità per Marco Giampaolo

Dopo un lungo corteggiamento, la Sampdoria è pronto ad accogliere un nuovo giocatore. Come riporta Sport Mediaset, Stefano Sensi è partito nel primo pomeriggio per Genova per sottoporsi alle visite mediche. Il centrocampista dell'Inter andrà nel club blucerchiato con la formula del prestito secco fino a giugno e sarà agli ordini di Marco Giampaolo.