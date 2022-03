Sampdoria, ecco Damsgaard: il danese torna ad allenarsi a Bogliasco

Novità per il centrocampista danese

Mikkel Damsgaard è stato uno delle rivelazioni della passata stagione della Sampdoria. Il club blucerchiato puntava tanto per quest'anno sulle prestazioni del giocatore, ma un brutto infortunio l'ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione sino ad ora, per lui solo 7 partite. Nella giornata di oggi arrivano buone notizie per Damsgaard: il calciatore è infatti tornato ad allenarsi a Bogliasco.