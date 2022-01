Sampdoria, ecco il primo acquisto: Sensi in arrivo

Primo rinforzo per i blucerchiati

La Sampdoria , dopo aver esonerato Roberto D'Aversa , è pronto a riaccogliere Marco Gianpaolo in panchina. Il nuovo tecnico potrà contare sulle prestazioni del primo acquisto dei blucerchiati che dovrà dare una grossa mano alla squadra per uscire dalla difficile situazione di classifica. Il nome è quello di Stefano Sensi , centrocampista dell' Inter e nel giro della Nazionale .

Come riferisce primocanale.it, la società blucerchiata ha concluso con i nerazzurri l'operazione per l'arrivo del centrocampista Stefano Sensi. Prestito secco. Già oggi il centrocampista di 26 anni è atteso a Genova. Fin qui poche presenze in maglia neroazzurra in questa stagione, appena nove. Primo regalo dunque per Marco Giampaolo che si appresta a tornare sulla panchina della Sampdoria.