Sampdoria, ecco il primo colpo: visite mediche in corso per Rincon

Primo colpo di mercato per i blucerchiati

Dopo la sconfitta di ieri contro il Cagliari , la Sampdoria dovrà riprendere subito la sua corsa in campionato. Intanto ecco il primo colpo di mercato dei blucerchiati: come riferisce Sky Sport, in queste ore Tomas Rincon ha svolto le visite mediche. Il centrocampista torna a Genova dopo l'esperienza col Grifone e prenderà il posto del partente Adrien Silva .

Se i test fisici dovessero andare per il meglio, El General potrà apporre la firma sul suo nuovo contratto. La durata dell'accordo sarà di soli sei mesi: la sua intenzione non è quella di prolungarsi tanto in là, ma di rimettersi in gioco e valutare a maggio, insieme alla società, se sarà il caso di proseguire ancora insieme. Il venezuelano ha reso noto il suo arrivo in città tramite una Instagram Stories in cui si lette il messaggio: "Aria di mare".