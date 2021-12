Sampdoria, Faggiano: “Vittoria del derby fondamentale. Poco tutelati all’esterno”

Le parole del direttore sportivo della Sampdoria

"La vittoria del derby è stata fondamentale anche per dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Non è stata una settimana semplice e cercheremo di compattarci sempre di più. Dovevamo riscattarci dopo un primo tempo non bello contro la Lazio, dovevamo far vedere che ci siamo. Questo nulla toglie a resettare sempre perché dobbiamo resettare sia le partite che sono andate bene che quelle che sono andate male. Dobbiamo cercare di portare più punti possibili a casa entro la fine del girone d'andata. Dopo l'Udinese non si parla d'altro che dell'allenatore non fa piacere a me come uomo, figuriamoci al tecnico e allo staff e alla squadra. Ci ha destabilizzati. Forse siamo stati poco tutelati all'esterno, perché all'interno abbiamo fatto quadrato".