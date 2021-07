Sampdoria, Ferrero: “Rosa di livello. In Serie A operazioni nell’ultima settimana”

Parla il patron blucerchiato

PIANI - "Sono qui fino a venerdì per parlare della rosa e di cosa dobbiamo fare sul mercato", ha confermato il patron della Samp. "Sarà una finestra di mercato creativo in cui tutti, anche i top club, dovranno inventarsi soluzioni per fare le operazioni che servono. Quest'anno è tutto ancora fermo persino all'estero, in quei campionati che sono messi meglio finanziariamente di noi, e io temo che le operazioni in Italia si registreranno soprattutto da Ferragosto al 22, ovvero negli ultimi giorni. Faggiano? Vediamo, di sicuro lui, per caratteristiche, è un dirigente molto abile a discricarsi in questo tipo di mercati d'emergenza". In ogni caso Ferrero ha una certezza: "Comunque voglio dire che faremo quello che c'è da fare ma anche che la nostra base di giocatori è già ampia e di ottimo livello".