Sampdoria, futuro incerto per Osti e Faggiano: ecco le possibili destinazioni

Il futuro dei due uomini di mercato blucerchiati

Come riferisce Il Secolo XIX, però, la convivenza tra Osti e Faggiano come uomini mercato della Sampdoria sembra destinata a terminare nelle prossime settimane. Uno dei due potrebbe accettare una delle proposte in arrivo. Osti per esempio è uno dei nomi in lizza per il ruolo nell'Hellas Verona, che perderà D'Amico con direzione Atalanta. Per lui si sono mosse anche due ambiziose squadre di B come il Modena neo promosso e il Monza attualmente impegnato nei playoff. Faggiano invece è un'idea per il Benevento se l'attuale ds Foggia dovesse andare alla Lazio. Anche il Frosinone potrebbe essere interessato nel caso in cui Angelozzi dovesse cambiare maglia.