Sampdoria, Giampaolo: “Abbiamo tirato fuori il massimo. Mai avuto dubbi su Quagliarella”

Le parole dell'allenatore blucerchiato dopo la vittoria contro l'Empoli

"La partita è stata difficile contro un Empoli forte. Noi siamo stati bravi a capire l'importanza di questa partita, abbiamo tirato fuori il massimo e sono contento di questa prestazione solida. Abbiamo messo in campo grande compattezza, il lavoro vien da sé quando hai una classifica migliore. Qualche passaggio in più non basterebbe, ci sono giocatori capaci di fare questo. Quagliarella ha fatto il suo primo anno in Serie A con me, oggi ha fatto quello che sa fare meglio, ossia segnare. Ha rincorso tutti a 39 anni e la testa fa la differenza, non ho avuto mai nessun dubbio su di lui. Era reduce da un infortunio muscolare, anche Sabiri era un po' in difficoltà, compresi Ekdal e Thorsby. La prova è rilevante per lo spirito, una gara difficile. Sabiri mi è piaciuto, non ha accusato la prima a Marassi, gli ho detto di giocare tranquillo, è stato molto bravo e ha margini di miglioramento. Giovinco si è messo a disposizione e speriamo di recuperarlo. Il nostro futuro passa attraverso il recupero dei giocatori".