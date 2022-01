Sampdoria, Giampaolo chiede un rinforzo dal Milan

L'allenatore vorrebbe un giocatore allenato ai tempi del Milan

Nella giornata di ieri è iniziata la nuova era di Marco Giampaolo alla Sampdoria . L'allenatore è tornato sulla panchina blucerchiata e vorrebbe subito dei rinforzi dal mercato per migliorare la situazione di classifica del club ligure. Una delle richieste del tecnico sarebbe stata quella di un giocatore già avuto nella breve parentesi al Milan .

Come riferisce Tuttosport, l'approdo di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria, potrebbe spingere i blucerchiati a chiedere Samu Castillejo in prestito al Milan. Nella sua breve esperienza in rossonero infatti, il tecnico aveva utilizzato spesso lo spagnolo, giocatore che stima e che potrebbe voler con sé nella nuova avventura doriana.