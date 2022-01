Sampdoria, Giampaolo: “Il risultato di oggi è bugiardo. Mercato? Ho le idee chiare”

Le parole dell'allenatore blucerchiato

"La squadra non ha meritato di perdere, abbiamo fatto una partita seria. Non ho nulla da recriminare ai ragazzi. Ripartiamo mercoledì facendoci scivolare questa sconfitta. In tre minuti è successo di tutto, la partita è stata dura e l'espulsione di Ekdal non era così evidente. La squadra ha avuto un buon predominio e abbiamo cercato di limitare lo Spezia. Ci è mancato qualcosa in attacco, il risultato è bugiardo. Tante cose sono state fatte bene, in due giorni abbiamo fatto il massimo e la squadra ha tenuto bene il campo. Siamo sempre stati lontani dalla nostra area di rigore".