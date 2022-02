Sampdoria, Giampaolo: “La vittoria ci serviva tanto. Gabbiadini? Sono preoccupato”

Le parole dell'allenatore blucerchiato

VITTORIA FONDAMENTALE - "Son contento per la vittoria che ci serviva tanto, contro una squadra forte. Per Gabbiadini spero non sia nulla di grave, anche se sono un po' preoccupato. Alla vigilia avevo detto che per vincere le partite servono gli attaccanti. I quattro difensori li ho già allenati, Rincon l'ho avuto al Torino, non ho dovuto riiniziare da capo. La partita mi è piaciuta molto. Con Gabbiadini ci ho parlato, ha un tutore, spero sia una cosa di poco conto".