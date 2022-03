Sampdoria, Giampaolo: “Questa sconfitta non la accetto. Forse non ho capito dove sono”

Le parole dell'allenatore blucerchiato

"Non è mancata lucidità. E' mancata la cosa più importante che dopo 12 minuti non puoi stare sotto di due gol e se succede questo c'è un problema. Evidentemente non ho capito ancora dove sono, in quale situazione sono, cosa ci vuole per tirarsi fuori da questa posizione di classifica. La cosa sulla quale riflettere è proprio questa. Mi spiace perché i primi 11 era composto da giocatori nazionali, che hanno meritato in grandi squadre. Ci sono stati degli errori che non puoi commettere, non trovo una giustificazione. Poi la partita si fa in salita e bisogna riflettere su questo".