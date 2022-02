Sampdoria, Giovinco in sede per la firma: a breve l’ufficialità

A breve l'ufficialità dell'acquisto

Come riferisce Sky Sport, nella giornata odierna Giovinco ha svolto le visite mediche di rito. In queste ore si è mosso in direzione sede della Samp per mettere la sua firma sul contratto che lo legherà ai blucerchiati per un periodo di sei mesi, fino a giugno 2022. A breve è inoltre l'annuncio ufficiale per l'acquisto del fantasista italiano.