Sampdoria, Giovinco: “Questa maglia come il primo bacio. Non me lo sarei mai aspettato”

Le parole del nuovo attaccante blucerchiato

"Che emozione Genova, non me lo sarei mai aspettato. Ho respirato la storia che trasuda da questo club, allenamento con i ragazzi ed e' stata subito sintonia. La prima volta con questa maglia e' stata come il primo bacio. E poi c'e' Marassi, come mi battera' il cuore quando entrero' in quello stadio. La mia Sampdoria".