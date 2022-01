Sampdoria, il mercato non si ferma con Conti e Rincon: due giocatori nel mirino

Due obiettivi di mercato per i blucerchiati

La Sampdoria ha piazzato i primi due colpi del mercato invernale con gli acquisti di Tomas Rincon e Andrea Conti. La società blucerchiata non vuole fermarsi qua ed è pronta a nuovi innesti in squadra per mettere a disposizione del tecnico Roberto D'Aversa una rosa che possa arrivare alla salvezza.