Sampdoria, il trustee Vidal fa il punto sulla cessione: “Nessun italiano interessato”

Le parole del titolare del trustee

"Ci hanno contattato esclusivamente gruppi stranieri e non c'è nessun italiano, nemmeno alla finestra. Si tratta di soggetti assolutamente riconosciuti nel mondo finanziario. Le tempistiche non sembrano brevi: la fine della stagione calcistica attuale e almeno l'inizio della successiva continueranno a essere gestite dall'attuale governance. Ma se nel prossimo mese non ci saranno novità cambieremo passo. Se non entreremo nella fase operativa, quella della negoziazione, li andremo a sollecitare noi, affidandoci anche ad advisor specializzati che li vadano a ricercare sul mercato".