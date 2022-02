Sampdoria, in arrivo SampCity Events: cinque appuntamenti sulla storia blucerchiata

L'iniziativa della società blucerchiata

La Sampdoria ha deciso di commemorare la storia della società blucerchiata. Come riportato sul sito ufficiale, dalla collaborazione tra il club e l'associazione Museo Samp Doria nasce SampCity Events: un ciclo di eventi sulla storia della società blucerchiata. Da febbraio a maggio 2022 verranno organizzati nell'hub di via XX Settembre cinque eventi arricchiti da una serie di manifestazioni collaterali. Venerdì 25 febbraio il primo appuntamento: alle 19 si terrà una conferenza dal titolo "Il torneo di Viareggio ed il Settore Giovanile blucerchiato come rampa di lancio".

Testimonial d’eccezione sarà Wladimiro Falcone, l’ultimo prodotto del vivaio ad affermarsi ad alti livelli in Serie A. Con lui presenzieranno il compagno Simone Trimboli, il presidente Marco Lanna e il responsabile dell’Academy Giovanni Invernizzi. Gli altri grandi appuntamenti proseguiranno con un focus sul calcio femminile l'8 marzo, in occasione della giornata mondiale della donna; dal 29 marzo al 10 aprile si parlerà della storia dei portieri blucerchiati; durante il mese di aprile in programma approfondimenti e ricordi sul Torneo Ravano-Coppa Mantovani; a maggio infine si ripercorrerà l’epopea che portò la Sampdoria a sfiorare la Coppa dei Campioni a Wembley ’92. "Conoscere le nostre radici ci dice molto su chi siamo e da dove è partito il nostro percorso. Attraverso la storia della Sampdoria vogliamo dunque raccontare le origini di ciò che significa essere sampdoriani: un modo, questo, per ricordare agli adulti i passi storici del nostro sviluppo e ai più giovani il valore del ricordo, punto di partenza imprescindibile per conquistare il domani", questo il commento del presidente Lanna.