Sampdoria in partenza per Venezia: i tifosi caricano la squadra in stazione

Il gesto del tifo blucerchiato

La sfida contro il Venezia sarà una partita fondamentale per la Sampdoria. I blucerchiati sono in cerca dei tre punti e lo scontro salvezza contro i lagunari potrebbe essere una svolta per la stagione. La squadra di Giampaolo è partita questo pomeriggio in direzione Mestre in vista del match di domenica.